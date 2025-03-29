Beşiktaş Galatasaray Maçı Yayın Bilgileri

MAÇ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

“Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz mi?” şeklindeki soru, karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Taraftarlar, bu derbinin şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığını ve hangi kanaldan canlı izlenebileceğini öğrenmek istiyor. Bu önemli derbinin hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi detaylar da büyük ilgi görüyor.

DERBİ TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

2025 yılında gerçekleştirilecek olan Trendyol Süper Lig’in en heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Galatasaray maçı, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak. Bu maç, yalnızca beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu da demek oluyor ki Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz olarak izlenemiyor. beIN Sports aboneliği olmayan izleyicilerin maçı izlemek için dijital platformlar aracılığıyla abonelik alması gerekiyor.