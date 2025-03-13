Beşiktaş Galatasaray Maçına Yabancı Hakem İstiyor

BEŞİKTAŞ’IN YABANCI HAKEM TALEBİ

Süper Lig’de yabancı hakem konusundaki tartışmalar hızla devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Galatasaray ile oynayacakları lig maçı için yabancı hakem talebini TFF’ye bildirdi. Ancak federasyondan henüz resmi bir yanıt gelmedi. Siyah-beyazlı ekip, bu durum karşısında ilginç bir protesto eylemi hazırlığı içerisinde olduğu iddia ediliyor.

PROTESTO PLANLARI

Beşiktaş’ın derbide sahadan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK ile oynanan maçta Beşiktaş taraftarları, “Derbiye Türk hakem istemiyoruz” ve “Futbolun katili Türk hakemleri” sloganları atarak çarpıcı bir mesaj verdi. Beşiktaş yönetimi de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Eğer Galatasaray derbisine Türk hakem atanırsa, büyük bir protesto gerçekleştirileceği öğrenildi.

FUTBOLCULARIN PROTESTO STRATEJİSİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Beşiktaşlı futbolcular, Türk hakem atanması durumunda sahada formalarını çıkararak beş kırmızı kart görmeyi ve maçı bırakmayı planlıyor. Bu protesto fikri, yönetim tarafından değerlendiriliyor. Yönetim, eşitlik ilkesi gereğince Galatasaray maçına yabancı hakem atanmasını talep ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise dün yaptığı açıklamada, “Yabancı hakem için ‘asla’ demedim. Kulüpler şunu istedi, bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili de verilmiş kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız” dedi.