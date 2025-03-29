Beşiktaş-Galatasaray Maçında Kırmızı Kart Tartışması

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇINDA ŞOK GÜNDEM

Süper Lig’de Beşiktaş’ın ev sahipliği yaptığı Galatasaray maçı önemli bir olayla gündeme geldi. Maçın 34. dakikasında Ernest Muçi, Przemyslaw Frankowski’nin müdahalesi sonrasında yere düştü.

HAKEM İKİNCİ KEZ DEĞERLENDİRDİ

Bu olay sonrası hakem Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski’ye başlangıçta sarı kart gösterdi. Ancak, VAR’da görevli Polonyalı hakem Pawel Pskit, pozisyonun tekrar gözden geçirilmesi için Yasin Kol’u çağırdı. Pozisyonu izleyen Kol, başlangıçta verdiği sarı kartı iptal ederek, Frankowski’ye kırmızı kart gösterdi.