Beşiktaş Galatasaray Maçını Benoit Bastien Yönetecek Mi?

DÜNYA ÇAPINDA BİR HAKEM

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi Fransız hakem Benoit Bastien’in yöneteceği söyleniyor. Peki, bu hakem kimdir ve hangi özelliklere sahiptir?

KARİYERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLERİ

Benoît Bastien, 17 Nisan 1983 tarihinde Fransa’nın Épinal kentinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2009 yılında başlayan Bastien, büyük ölçüde Ligue 1 maçlarında görev alıyor. 2014 yılından itibaren ise uluslararası organizasyonlarda görev alma fırsatını yakaladı. Bu bağlamda, 20 Ekim 2016’da Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında da görev yaptı.

EĞİTİM BİLGİLERİ HAKKINDA BELİRSİZLİK

Benoît Bastien’in eğitim durumu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu durum, hakemin hangi okuldan mezun olduğu gibi konuları belirsiz bıraktı. Galatasaray Lisesi mezunu olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.