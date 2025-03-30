Beşiktaş-Galatasaray Maçının Tartışmalı Pozisyonları

BESİKTAŞ’IN GALATASARAY’I MAĞLUP ETMESİ

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı maçta Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ardından, maçtaki tartışmalı pozisyonlar hakkında yorum yapmak üzere yayıncı kuruluşta Trio programında eski hakemler bir araya geldi.

TARTIŞMALI POZİSYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eski hakemlerden Bahattin Duran, Chamberlain’in Osimhen’e yaptığı faul ile ilgili, “Burada gerekir. Ayağı karın bölgesine geliyor. Sarı kart gerekirdi” ifadelerini kullandı. Bülent Yıldırım da aynı şekilde, “Sarı kart gerekirdi” dedi. Deniz Çoban ise bu pozisyon hakkında, “Sarı kart gerekirdi” şeklinde görüş bildirdi.

SARA’NIN MÜDAHALESİ ÜZERİNE YORUMLAR

Rafa’nın üzerine yapılan müdahale ile ilgili Bülent Yıldırım, “Burada sarı kart gerekirdi. Taktik nitelikte bir faul” yorumunu yaptı. Bahattin Duran, Rafa geçebilseydi umut vadeden bir atak olabileceğini belirtti. Deniz Çoban da bu pozisyon için “Sarı kart gerekirdi” dedi.