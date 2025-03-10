Beşiktaş, Gaziantep FK’yi Konuk Ediyor

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yi konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda gerçekleşecek olan maç saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Haftanın son karşılaşmasını yönetecek hakem ise Zorbay Küçük olacak. Süper Lig’de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise ligde geride kalan 24 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgiyle 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN KADRODAKİ DURUMU

Beşiktaş’ın kadrosunda, Gaziantep FK karşısında yer alamayacak iki oyuncu bulunuyor. Tedavisi devam eden Emrecan Terzi ve maç eksiği bulunan Necip Uysal’ın bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Ayrıca, siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü Ciro Immobile, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftada Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş, ligdeki son 4 karşılaşmada galip gelerek dikkat çekti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesiyle birlikte “Kara kartal” 12 puan topladı.

GAZİANTEP FK’NIN FORM DURUMU

Gaziantep FK, ligde bu sezon deplasman maçlarında istenen başarıyı gösteremedi. Ligdeki tek deplasman galibiyetini sezonun ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında alan Gaziantep, sonrasında oynadığı 10 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Bu süreçte 2 beraberlik yaparken, 8 maçta rakiplerine yenildi. Beşiktaş, Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı son 5 maçı da kazanarak önemli bir başarı sağladı. Ayrıca, siyah-beyazlılar, Gaziantep ile İstanbul’da oynadığı karşılaşmalarda tam 3 puanla sahadan ayrılırken, 5 maçta yalnızca 1 gol yedi.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARIN ANALİZİ

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 11 maçtan 5’ini Beşiktaş kazanırken, Gaziantep FK 3 kez galip geldi. 3 maçta ise puanlar paylaşılmış durumda. Beşiktaş, ligdeki toplam 16 golüne karşılık, rakibi Gaziantep FK’nın 11 golle cevap verdiği gözlemleniyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Türkiye Kupası’nda ise Beşiktaş, Gaziantep FK ile 5 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Beşiktaş, bu mücadelelerde 13 gol kaydetti, Gaziantep ise 3 golle karşılık verdi.

BİRKAÇ ÇARPICI İSTATİSTİK

Maçlarda en farklı galibiyet Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğüyle elde edildi. 2019-2020 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta bu sonuç elde edildi. Ayrıca, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynadığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı. Gaziantep FK, 2020-2021 sezonunda İstanbul’daki karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. 2019-2020 sezonunda ise Gaziantep’in Beşiktaş’ı konuk ettiği mücadele en gollü karşılaşma olarak öne çıkıyor; müsabaka 3-2 sonlandı.