Beşiktaş, Gedson Fernandes ile tarih yazdı

SÜPER LİG’DE KRİTİK DERBİDE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN GELİYOR

Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen önemli derbide Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında deplasmanda mücadele ediyor. Siyah-Beyazlılar, ilk yarıyı 1-0’lık skorla önde bitirmeyi başardı.

GEDSON FERNANDES’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, derbinin ilk yarısına damgasını vuran isim oldu. Portekizli futbolcu, ilk olarak 36. dakikada penaltı için topun başına geçti, ancak İrfan Can Kahveci’yi geçmeyi başaramadı ve kaçırdığı penaltı ile önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ancak 44. dakikada rakip defansın hatasından yararlanarak, yaptığı vuruşla gol buldu ve takımını zorlu deplasmanda öne geçirdi.

KARİYERİNDE BİR İLK

Gedson Fernandes, şu anda kariyerinin en başarılı sezonunu geçiriyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca, Gedson, Beşiktaş’ın unutulmaz golcülerinden Mario Gomez’in ardından, lig tarihinde aynı sezonda Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye birden gol atan ilk yabancı futbolcu olma başarısına da imza atmış oldu. Bu başarıyı Mario Gomez, 2015-16 sezonunda göstermişti.