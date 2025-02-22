Beşiktaş Gemisiyle Çarpışan Kaptan Görevden Alındı

USS HARRY S. TRUMAN’IN ÇARPISMA OLAYI

“Nimitz” sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman (CVN 75), Mısır’ın Port Said kenti yakınında faaliyet gösterirken “Beşiktaş-M” isimli ticaret gemisiyle çarpıştı. Bu çarpışma uçak gemisi için herhangi bir tehlike oluşturmadı, ancak olayın kapsamlı bir şekilde araştırılmasına karar verildi. ABD Donanması, soruşturma sürecinde Kaptan Snowden’in görevden alınmasına karar verdi.

GÖREVDEN ALMA KARARI

Kaptan Snowden’ın görevden alınma kararı, ABD Ordusu tarafından şu şekilde açıklandı: “Snowden geçici olarak Atlantik Deniz Hava Kuvvetlerine atanacak. Görevden alma, Truman’ın 12 Şubat’ta Akdeniz’de Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken Beşiktaş-M adlı ticari gemiyle çarpışmasının ardından gerçekleşti. ABD Donanması komuta subaylarını en yüksek standartlarda tutar ve bu standartlar karşılanmadığında onları sorumlu tutmak için harekete geçer. Donanma liderleri Denizcilerine ve gemilerine karşı önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir.”

BEŞİKTAŞ-M HAKKINDA BİLGİLER

Internet üzerindeki açık kaynaklarda, “Beşiktaş-M” isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu bilgisi yer alıyor.