Beşiktaş, Genç Futbolcularına Destek Sağlıyor. Keny Arroyo, Cruzeiro EC’ye Transfer Oldu.

KENY ARROYO’NUN BEŞİKTAŞ’TAN AYRILIŞI

Beşiktaş, genç yeteneklere yatırım yapan kulüpler arasında dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda oynayan 19 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat Keny Arroyo, İstanbul’daki kısa süreli deneyiminin ardından yeni bir yola çıktı. Peki, Keny Arroyo Beşiktaş’tan ayrıldı mı? Keny Arroyo hangi takıma transfer oldu? Beşiktaş’ın resmi duyurusunda, “Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama ile Keny Arroyo’nun Beşiktaş’tan ayrılması kesinleşmiş oldu.

Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 14 maça çıkıyor ve 2 gol atma başarısını gösteriyor. Genç yaşına rağmen sergilediği performans, hem Türkiye’de hem de Güney Amerika’da dikkat çekiyor. Beşiktaş’ın resmi açıklamasına göre, Keny Arroyo’nun yeni adresi Brezilya’nın köklü kulüplerinden Cruzeiro oldu. Cruzeiro EC, Güney Amerika futbolunun önemli takımları arasında yer alıyor ve genç oyunculara gelişim fırsatı sunmasıyla biliniyor.

Arroyo’nun Brezilya’ya transferi, onun kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Özellikle teknik kapasitesi, hızı ve kanatlarda sergilediği etkili futbol stili, Cruzeiro taraftarları için umut verici görülüyor. Genç futbolcunun Cruzeiro’da gösterdiği performans, onun uluslararası arenada daha da tanınmasına yol açabilir.