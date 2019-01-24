Beşiktaş, genç kaleci ile imzaladı

Süper Lig’de ivmeyi yükseltemeyen Beşiktaş, genç kaleci Fatih Değirmenci ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, genç kalecisi Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı. Antalya kampına da katılan Fatih Değirmenci, sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

9 senedir Beşiktaş alt yapı takımlarında bulunan 2000 doğumlu Fatih Değirmenci, siyah – beyazlı takımla 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fatih, sözleşme haberini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

“9 Yıldır Formasını Büyük Gururla Taşıdığım Beşiktaş JK İle 2 yıllık Profesyonel Sözleşme İmzaladım. Üzerimde Emeği Olan Başta Ailem Olmak Üzere Bütün Hocalarıma Teşekkür Ederim. Daha Çok Öğrenmeye Ve Daha Çok Çalışmaya Devam”

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