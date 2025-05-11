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Beşiktaş Genel Kurul Sonuçları Açıklandı

DENETİM VE DİSİPLİN KURULU BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş’ın Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda, denetim kurulu, disiplin kurulu ve üyelik ve sicil kurulu başkanları da belirlendi. Serdal Adalı, 4 bin 648 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

DENETİM KURULU BAŞKANI GÖKHAN TİRYAKİ OLDU

Denetim kurulu başkanlığı için yapılan seçimde tek aday olarak yarışan Gökhan Tiryaki, 3 bin 769 oyla başkanlık pozisyonunu kazandı.

DİSİPLİN KURULU BAŞKANI DEVRİM ALPARSLAN SEÇİLDİ

Disiplin kurulu başkanlığı seçiminde Ali Rıza Dizdar 1,807 oy alırken, Devrim Alparslan 2 bin 557 oy toplayarak başkanlık koltuğuna oturdu.

ÜYELİK VE SİCİL KURULU BAŞKANI SEFA BAĞCI OLDU

Üyelik ve sicil kurulu başkanlığı seçiminde ise İsmet Aydınoğlu 1,420 oy, Sefa Bağcı ise 2 bin 994 oy aldı. Böylelikle Sefa Bağcı, yeniden üyelik ve sicil kurulu başkanlığına seçildi.

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