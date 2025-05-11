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Beşiktaş Genel Kurulu’nda Oy Sayımı Başladı

OYLAMA İŞLEMİ BAŞLADI

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy sayma işlemi başladı. Genel kurul, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Başkanlık için Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy’un yarıştığı bu önemli organizasyonda, salon kapıları saat 17.00’de kapandı. Ancak oy verme süreçlerinde üyeler oylarını kullanmaya devam ediyor.

KATILIMCI SAYISI VE ÖNCEKİ SEÇİM VERİLERİ

Toplamda oy hakkı bulunan 27 bin 588 üyeden yaklaşık 5 bin 500 üye genel kurula katılım sağlıyor. Beşiktaş’ın önceki seçiminde ise 13 bin 158 oy kullanılmıştı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemi başlamış durumda.

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