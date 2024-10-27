Beşiktaş Genel Kurulu’ndan Çarpıcı Gelişmeler!

TOPLANTI DETAYLARI VE İBRA OYLAMASI

Beşiktaş Kulübü, 01.06.2023-31.05.2024 dönemi olağan idari ve mali genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kongrede siyah-beyazlıların eski başkanı Ahmet Nur Çebi’nin katılımıyla gergin anlar yaşandı ve ibra oylaması yapıldı. Kongrede önemli açıklamalar yapan Başkan Hasan Arat ve eski başkan Ahmet Nur Çebi arasında tartışmalar yaşandı.

HASAN ARAT İBRA EDİLDİ

Beşiktaş’ta 03.12.2023 – 31.05.2024 tarihleri arasında görev yapan Başkan Hasan Arat ve yönetimi, idari ve mali konularda oy çokluğuyla ibra edildi. Genel kurulda ayrıca başkan Hasan Arat ve yönetimine yeni dönemde yapılacak kiralamalarla ilgili yetki verildi.

AHMET NUR ÇEBİ İBRA EDİLMEDİ

01.06.2023 – 03.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi, döneminin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi. Çebi, kongrede yaptığı açıklamada, geçmişteki transferlerden bazılarını savundu.

ÇEBİ’NİN AÇIKLAMALARI

“Amartey’in yerine Gedson’u konuşalım mı? Bu Gedson’u ben aldım. 1.4 milyon Euro’ya oynuyor. Bugün takımda oynayan Mert, Masuaku, Semih… En zor dönemde Pjanic, Alex Texeira gibi oyuncuları getirdik. Şu an konuşulan rakamların üçte biriyle oynattık.”

TARİHTEN SORUMLU DEĞİLİM

“Bu kontratlar benim Beşiktaş’ta görev almadan önce yapılmıştı. O dönem tüm dünya pandemi yaşadı. Kiracılar kirayı ödeyemedi. Bu sürecin yaşandığı dönemde her şeyin altından benim sorumlu olmamı beklemeyin. Beşiktaş’ın 100 yıllık tarihinin tamamından sorumlu değilim.”

TARTIŞMALARA CEVAP VERİYORUM

“Bize sallayın, madem öyle, biz de oturup susacak mıyız. 6,5 yıl ikinci başkanlık yaptım, kimse kulübe sahip çıkmazken biz görev yaptık. Ben, hacizlerle sabaha kadar uğraştım.”

BEŞİKTAŞ’I KORUYACAĞIM

“Benim dönemimde 17 dava açıldı ve zaman aşımına uğramayan çok sayıda dava var. Bu konularda ismim geçiyor, gereğini yaparım. Ben Beşiktaş’ı kimseye yedirmem. Beşiktaş’ın bir kuruşunu yemedim, yedirtmem de.”