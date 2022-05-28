Beşiktaş Genel Kurulu’nda kavga çıktı

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda gergin anlar yaşandı. Berk Tunca’nın konuşması sırasında yaşananların ardından kongreye 10 dakika ara verildi.

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi’nde gerginlik çıktı. Genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada, salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepki gösterdi.

BERK TUNCA’YA SALDIRI

Ardından salondaki diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı. Konuşmacı Berk Tunca’nın kürsüden inmesiyle taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek kavga çıktı. Kulüp çalışanlarından biri de konuşmacı Berk Tunca’nın üzerine yürürken, olaylar polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Kavganın ardından kongre divan başkanı Uluç Gürkan, kongreye 10 dakika ara verdi. Ardından Uluç Gürkan, kavganın yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirdi.