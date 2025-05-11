Beşiktaş Genel Kurulunda Oy Verildi

BEŞİKTAŞ’TA OLAĞAN SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI

Beşiktaş Kulübü’nde düzenlenen olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlık için aday olan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy’un konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. Siyah-beyazlıların genel kurul toplantısı Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor ve kongre üyeleri oy verme işlemini sürdürüyor.

OY PUSULALARI VE SANDIKLAR

27 bin 588 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunduğu bu genel kurulda, Serdal Adalı için beyaz, Gürkan Aksoy için ise turuncu oy pusulası kullanılacak. Kongrede, 30 farklı sandıkta denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulları için de oy verme işlemleri yapılacak. Genel kurulda oy verme işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erecek.