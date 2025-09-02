Haberler

Beşiktaş, Gökhan Sazdağı’nı düşünüyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Süper Lig ekibi Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken sağ bek pozisyonu için dikkat çekici bir isim gündeme geldi. HT Spor’un haberine göre, Beşiktaş, Kayserispor’un 30 yaşındaki futbolcusu Gökhan Sazdağı ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı ekip, deneyimli oyuncu için Kayserispor’a yakın bir zamanda resmi teklif sunma niyetinde.

GÖKHAN SAZDAĞI BEŞİKTAŞ’A SICAK BAKIYOR

Haberin ayrıntılarına göre, Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’tan gelen teklife olumlu bakmayı düşündüğü ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Sezon sonunda Kayserispor ile olan sözleşmesi sona erecek olan Sazdağı, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılsa da bu transferlere dair somut bir adım atılmamıştı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezonda Kayserispor formasını 30 maçta terleten Gökhan Sazdağı, bu süreçte 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Beşiktaş, bu deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

