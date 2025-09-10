Beşiktaş, Gökhan Sazdağı’yla Anlaşma Yaptı

BEŞİKTAŞ GÖKHAN SAZDAĞI’NI TRANSFER ETTİ

Beşiktaş, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamış durumda. Siyah-beyazlı ekip, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadro planlamalarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Kayserispor ile Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda anlaşmaya varmış.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı’na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZON KAYSERİSPOR’DA KATKI SAĞLADI

Gökhan Sazdağı, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla Trendyol Süper Lig’de 30 maçta boy gösterdi ve bu süreçte 5 asist yaparak takımına katkı sağladı. Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’a katılması, takımın kadrosunu güçlendirmek adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.