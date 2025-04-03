Beşiktaş, Göztepe Karşılaşmasına Değişiklikle Çıkıyor

BEŞİKTAŞ’IN GÖZTEPE MAÇI KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’de son oynadıkları Galatasaray karşılaşmasının 11’inde 2 değişiklik yaparak Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye karşı sahaya çıktı. Bu çeyrek final mücadelesinde siyah-beyazlı takım, kendi evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Solskjaer, Süper Lig’in 29. haftasında 1-0 galip geldikleri Galatasaray maçındaki 11’inden iki oyuncu değişikliği yaptı. Kalede Mert Günok’un yerine Ersin Destanoğlu’na görev verirken, savunmada Paulista ile Tayyip Talha arasında değişiklik yaptı.

CİRO IMMOBILE YİNE KULÜBEDE

Norveçli teknik adam, Galatasaray mücadelesinde olduğu gibi Göztepe maçında da golcü futbolcu Ciro Immobile’yi yedekler arasına aldı. Beşiktaş’ın Göztepe maçı kadrosu şu şekildedir: “Ersin Destanoğlu – Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Masuaku – Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario – Rafa Silva.”

BAŞKAN ADALI’NIN CEZASI AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü, Başkan Serdal Adalı’nın Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı cezayı sosyal medya üzerinden açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz resmi bir paylaşım yapılmasa da siyah-beyazlılar, Başkan Adalı’nın 26 Mart 2025 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yaptığı beyanlar sonucunda 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası aldığını duyurdu.

MASUAKU’DAN 100. MAÇ HEYECANI

Siyah-beyazlı takımın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, Göztepe maçıyla birlikte Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 100. kez sahaya çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Müsabaka öncesinde Asbaşkan Murat Kılıç, Masuaku’ya bir kartal heykeli ve çiçek hediye etti. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 99 maçta 3 gol ve 16 asistle takımına büyük katkı sağladı.