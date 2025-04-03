Beşiktaş-Göztepe Maçı Hangi Kanalda?

FUTBOLSEVERLERİN MERAK ETTİĞİ MAÇ

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, futbol tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu karşılaşma, takımların mevcut durumunu değerlendirmek ve yarı finale çıkacak takımı belirlemek için oldukça önemli bir fırsat sunuyor. “Peki, Beşiktaş Göztepe maçının galibi kiminle oynayacak, Galatasaray mı, Trabzonspor mu?” soruları da bu süreçte öne çıkıyor.

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN AKIŞI

Beşiktaş ile Göztepe, 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30’da Tüpraş Stadı’nda karşılaşacak. Bu heyecan verici mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak belirlendi.

TAKIM KADROLARI

İki takımın kadroları ise şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva ve Fernandes.

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan ve Romulo.

Beşiktaş Göztepe maçının galibi, Trabzonspor ile karşılaşacak.