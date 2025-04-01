Beşiktaş Göztepe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL

Beşiktaş ile Göztepe arasında gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı için detaylar merakla bekleniyor. Bu önemli mücadelede Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu gündeme geliyor.

MAÇIN ZAMAN VE YERİ

Beşiktaş Göztepe karşılaşması, 3 Nisan Perşembe günü oynanıyor. Maç, saat 20:30’da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde yer alacak olan bu karşılaşma, İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

CANLI İZLEME İMKÂNI

Beşiktaş Göztepe maçı, ATV kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç henüz başlamadı, ancak taraftarlar canlı izleme linkini bulmak için araştırmalar yapıyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor.