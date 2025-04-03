Beşiktaş-Göztepe Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda?

FUTBOL SEVERLER İÇİN DAVETKAR BİR KARŞILAŞMA

Beşiktaş ve Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu özel karşılaşma, takımların son durumunu değerlendirmek ve yarı finale yükselebilecek ekip hakkında bilgi sahibi olmak açısından büyük bir öneme sahip.

HANGİ GÜN, HANGİ SAATTE VE KANALDA?

Beşiktaş-Göztepe maçı, 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30’da Tüpraş Stadı’nda gerçekleşecek. Karşılaşma, A Spor kanalı üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlenmiş durumda.

KADROLAR DAHİ BELLİ OLDU

Karşılaşmanın kadroları da netleşti. Beşiktaş takımında, Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva ve Fernandes yer alıyor. Göztepe ise Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan ve Romulo’dan oluşuyor. Beşiktaş-Göztepe mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.