Haberler

Beşiktaş-Göztepe Maçı Ne Zaman, Nerede?

MAÇIN DETAYLARI VE GÜN TARİHİ

Futbolseverler tarafından merakla araştırılan Beşiktaş-Göztepe maçı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamında gerçekleştirilecek. Bu karşılaşma, iki takımın son durumunu analiz etmek ve yarı finale hangi takımın çıkacağını öğrenmek açısından büyük önem taşıyor. Beşiktaş ile Göztepe arasındaki bu mücadele, 3 Nisan 2025 tarihinde Perşembe günü, saat 20.30’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak.

YAYIN KANALI VE HAKEM SEMBOLÜ

Bu önemli mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemlik görevini ise Atilla Karaoğlan üstlenecek.

TAKIM KADROLARI

Beşiktaş’ın kadrosu şu şekilde: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva ve Fernandes. Göztepe’nin kadrosunda ise Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan ve Romulo bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan-Kelkit Yolu Ağır Araçlara Kapalı

Erzincan-Kelkit yolu, ani kar erimeleri sonucu oluşan heyelan sebebiyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Onarım çalışmaları sürerken alternatif yollar kullanılmaya başlandı.
Haberler

Çankırı’da Bıçaklı Kavga: Genç Ağır Yaralandı

Çankırı'da iki grup arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki bir genç bıçakla yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.