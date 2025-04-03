Beşiktaş-Göztepe Maçı Ne Zaman, Nerede?

MAÇIN DETAYLARI VE GÜN TARİHİ

Futbolseverler tarafından merakla araştırılan Beşiktaş-Göztepe maçı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamında gerçekleştirilecek. Bu karşılaşma, iki takımın son durumunu analiz etmek ve yarı finale hangi takımın çıkacağını öğrenmek açısından büyük önem taşıyor. Beşiktaş ile Göztepe arasındaki bu mücadele, 3 Nisan 2025 tarihinde Perşembe günü, saat 20.30’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak.

YAYIN KANALI VE HAKEM SEMBOLÜ

Bu önemli mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemlik görevini ise Atilla Karaoğlan üstlenecek.

TAKIM KADROLARI

Beşiktaş’ın kadrosu şu şekilde: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva ve Fernandes. Göztepe’nin kadrosunda ise Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan ve Romulo bulunuyor.