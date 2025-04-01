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Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ’IN ANTRENMAN HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşılaşacağı maç için bir günlük iznin ardından antrenmanlarına bugün start verdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerine yoğunlaştı.

ISINMA VE DÜZENLİ ÇALIŞMALAR

Antrenmana ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışması ile başlandı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maça yönelik son hazırlıklarını yarın saat 11.45’te gerçekleştirecekleri antrenmanla tamamlayacak.

– İSTANBUL

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