Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hız kesmeden devam ediyor. Antrenman, Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde düzenleniyor ve kondisyon ile taktik çalışmaları içeriyor.

FUTBOLCULARIN ÇALIŞMALARI

Başakşehir maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması ile antrenmanı geçiriyor. Diğer futbolcular ise 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması ile işe başlıyor. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona eriyor.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK ADIMLAR

Göztepe maçı öncesinde Beşiktaş, antrenmanlarla hem kondisyon hem de strateji açısından hazırlıklarını güçlendiriyor. Futbolcuların performansı, gelecek maçtaki başarı için büyük önem taşıyor.