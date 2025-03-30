Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bugün gerçekleştirilen antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetimiyle yapıldı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

FUTBOLCULARIN ÇALIŞMALARI

Dün Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, günü salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular, idmana ısınma koşularıyla başlarken, sonrasında 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 1 Nisan Salı günü saat 11.45’te yapacakları antrenmanla sürdürecekler.