Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlık Yaptı

BEŞİKTAŞ MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Takım, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla bu maç için son hazırlıklarını yaptı. Basına kapalı olan çalışma, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE KONDISYON ÇALIŞMASI

Antrenman, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapıldı. İdman, 5’e 2 top kapma oyunu ile başladı ve ardından pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışma, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

İZMİR’E ULAŞIM VE KAMP HAZIRLIKLARI

Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçı için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla İzmir’e hareket edecek ve burada kampa girecek.