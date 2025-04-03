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Beşiktaş, Göztepe Maçında Kırmızı Kart Gerginliği

MAÇIN GÜNDEMİ

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe’yi evinde ağırladı. 30. dakikada Ernest Muçi’nin attığı golle öne geçen siyah-beyazlı ekip, bu golden sadece 6 dakika sonra bir oyuncusunu kaybetti. Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada savunmanın arkasına sarkan Juan’a yaptığı faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

TAYYİP TALHA’NIN ÜZÜNTÜSÜ

Bu durum, takımını bir kişi eksik bırakan Tayyip Talha’nın yaşadığı büyük üzüntüyü ekranlara yansıttı. Göztepe’nin golcüsü Romulo, Tayyip Talha’nın faulü sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanarak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve 38. dakikada durumu eşitledi.

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