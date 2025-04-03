Beşiktaş-Göztepe Maçında Penaltı Tartışması

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇINDA TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarının 36. dakikasında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında bir penaltı pozisyonu yaşadı. Beşiktaş’ta Gedson, Göztepeli oyuncu Dennis’in müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu pozisyonun penaltı için gerekçe oluşturduğunu belirterek hakemden yardım talep etti. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, olayın faul olduğu yönünde karar verip serbest vuruş hükmü verdi. Ayrıca, Göztepeli futbolcu bu faul sonrası sarı kart gördü. Beşiktaş cephesi penaltı itirazlarına devam ederken, Atilla Karaoğlan, VAR’dan da bir uyarı gelmemesi üzerine serbest vuruşun kullanılmasını talep etti. Bu karar, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini topladı ve tartışmalara yol açtı.

MAÇTAN GÖRÜNTÜLER

45+3. dakikada gerçekleşen serbest vuruşta, topun başına geçen Arthur Masuaku, sol ayağıyla uzak köşeye yerden sert bir şut çekti. Baraja da çarparak kaleye yönelen top, direğin yanından geçerek oyun alanını terk etti.