Beşiktaş-Göztepe Maçının Hakemi Belli Oldu

MAÇIN HAKEMİ BELİRLENDİ

Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının hakemi merakla bekleniyor. Her iki takımın taraftarları için bu durum önemli bir konu haline geldi. Maçta görev alacak hakemin performansı, sonuç üzerinde etkili olabiliyor. Özellikle sosyal medyada bu konu sıkça tartışılıyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçının hakemi kimdir?

HAKEM VE YARDIMCILAR

Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan olarak duyuruldu. Hakeme yardım edecek isimler ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam görev yapıyor.

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30’da Tüpraş Stadı’nda gerçekleşecek. Bu maç, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.