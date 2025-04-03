Beşiktaş, Göztepe’ye 3-1 Mağlup Oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, kendi evinde Göztepe ile karşılaştı ve 3-1’lik mağlubiyetle kupaya veda etti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi yarı finale yükseldi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ikinci yarısında gerçekleşen önemli olaylar dikkat çekti. 51. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan yaptığı ortada, Romulo’nun kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti. 57. dakikada yine İsmail Köybaşı’nın ortasında, Romulo’nun vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı. 59. dakikada Milot Rashica, sağ kanatta topla buluşarak rakiplerini geçip ceza yayından vurdu ama top kalenin üzerinden dışarı gitti.

68. dakikada, Juan’ın Romulo ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruş direkten döndü. 77. dakikada Victor Hugo’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Koray Günter’in kafa vuruşu topun Arthur Masuaku’nun eline çarpmasıyla penaltı kararıyla sonuçlandı. 79. dakikada Romulo, penaltı atışında meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu.

GOLLER VE İSTATİSTİKLER

81. dakikada, Koray Günter’in kendi yarı sahasından uzun gönderdiği top sonrası defans hatasında Romulo, ceza sahasına girip kaleci Ersin Destanoğlu’nu aşırarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçta goller şöyle sıralandı: Beşiktaş’tan Ernest Muçi (29. dakikada), Göztepe’den Romulo (38. dakikada, 79. dakikada penaltıyla ve 81. dakikada).

Beşiktaş takımında Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Sarı kart gören oyuncular ise Ernest Muçi (Beşiktaş), Anthony Dennis ve Romulo (Göztepe) oldu. Maçın hakemleri Atilla Karaoğlan, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ceyhun Sesigüzel’di.

Beşiktaş kadrosu: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu (Semih Kılıçsoy dk. 83), Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain (Mustafa Hekimoğlu dk. 70), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva (Ciro Immobile dk. 83), Joao Mario (Gabriel Paulista dk. 39), Ernest Muçi (Amir Hadziahmetovic dk. 70). Yedekler: Mert Günok, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Ay. Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer.

Göztepe kadrosu: Arda Özçimen, Koray Günter (Taha Altıkardeş dk. 83), Heliton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan (Kuryu Matsuki dk. 90+2), İsmail Köybaşı, David Tijanic (Victor Hugo dk. 46), Juan (Emersonn dk. 83), Romulo (Kubilay Kanatsızkuş dk. 86). Yedekler: Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Ogün Bayrak. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.