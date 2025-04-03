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Beşiktaş Göztepe’ye 3-1 Mağlup Oldu

BEŞİKTAŞ’IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAĞLUBİYETİ

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşılaştı ve bu maçtan 3-1’lik bir yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın tek golü ise Ernest Muçi’den geldi. Bu golle Muçi, bu sezonki gol sayısını 7’ye yükseltti.

MUÇİ’NİN PERFORMANSI

Ernest Muçi, bu sezon 33. maçında 7. kez gol sevinci yaşadı. Arnavut futbolcu, Süper Lig’de 22 karşılaşmada 4 gol, 2 asistle dikkat çekerken, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 8 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca, kupada 3 maçta 2 kez ağları sarstı.

24 YAŞINDAKTİ FUTBOLCU

Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncusu, takımına katkı sağlamakta devam ediyor. Maçların ardından yeni hedeflerini belirleyerek kariyerine yön vermeyi amaçlıyor.

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