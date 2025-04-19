Beşiktaş, Göztepe’yi 1-0 Yendi

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE DEPLASMANINDA ÖNE GEÇİYOR

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, maçın başında Rafa Silva’nın 10. dakikada attığı golle öne geçiyor. Portekizli oyuncu, bu golle dikkat çekici bir başarıya imza attı.

RAFA SILVA’NIN SKOR KATKISI

Göztepe deplasmanında Beşiktaş’ı öne geçiren Rafa Silva, son 8 dış saha maçında 3 gol ve 2 asistle toplamda 5 gole katkı sağlıyor. Bu durum, onun özellikle deplasman performansını ön plana çıkarıyor. Silva, ayrıca Göztepe’ye attığı golle bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetmiş oluyor.