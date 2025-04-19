Beşiktaş, Göztepe’yle 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Solskjaer, hayal kırıklığı içerisinde. Gol atamadıkları için üzüntü devam ediyor. Transfer döneminde iki veya üç oyuncu istiyor. Gelecek için genç oyunculara fırsat verecek. Avrupa’ya gitmek için mücadele edecekler

HAYAL KIRIKLIĞI VE HIZLI ÇÖZÜM İHTİYACI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımının son üç maçta galibiyet almadığını ve bunun sebebi olarak hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Solskjaer, “Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü savaştılar, denediler ellerinden gelenlerini yaptılar ama ikinci golü atamadık.” sözleriyle bu durumu ifade etti. Basın toplantısında birinci devrede oyunu iyi kontrol ettiklerini ve genel olarak iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

ZOR OYUNLAR VE DUYGUSAL KONTROL

Göztepe gibi takımlarla karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken Solskjaer, “Uzun boylu oyuncular size her zaman tehlike oluşturabiliyor. İsmail Köybaşı gerçekten fantastik bir gol attı.” dedi. Golden sonra duygusal kontrolün biraz kaybedildiğini belirten Solskjaer, “Kulüp son birkaç yılda çok zor bir süreç geçiriyor ve şimdi de kötü bir süreçteyiz.” şeklinde konuştu. Sürekli kazanamamanın ve yaşanan hayal kırıklıklarının takım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

TRANSFERE GEREKEN ÖNEM

Beşiktaş’ın gelecek sezon kaç takviyeye ihtiyaç duyduğuna dair soruya yanıt veren Solskjaer, kulüp başkanı Serdal Adalı ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve bazı sorunları çözmek için belki 2-3 transfer dönemine ihtiyaçları olabileceğini ifade etti. Kötü sonuçların oyuncularda yarattığı sorunlara değinen Solskjaer, “Büyük takım oyuncusu olduğunuz zaman bu tür kötü sonuçlarla başa çıkabilmek bazen kolay olmuyor.” dedi. Takımda daha cesur ve karakterli oyuncular almak istediklerini belirtti.

GENÇLERE FIRSAT VE HEDEFLER

Genç oyunculara fırsat tanıma isteğini dile getiren Solskjaer, son haftalarda genç oyuncuların daha fazla şans bulacağını kaydetti. Avrupa kupalarına katılmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı ve “Oyuncularımın antrenmanlarda gösterdiği çalışmaya ve performansa bakarsam bu son kalan haftalarda Avrupa’ya gitmek için yeterli puanları toplayacağız.” dedi. Ayrıca, başkanlarının belirttiği gibi ligde şampiyonluk yarışında kalacak bir takım oluşturmayı hedeflediklerini ve gelecek yıl hangi oyuncularla devam edeceklerinin kararının yakın dönemde yapılacak maçlarda şekilleneceğini ifade etti.