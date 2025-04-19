Beşiktaş, Göztepe’yle Deplasmanda Karşılaşacak

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda bir araya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR hakemi olarak ise Alman Markus Schmidt görev yapacak. Mücadele beİN Sports’tan canlı yayınlanacak.

SON PERFORMANSLAR VE PUAN DURUMU

Sonuç olarak son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, 29 lig maçından 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile haftaya 48 puanla 5. sırada girdi. Göztepe ise benzer dönemde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 39 puana ulaşmış ve 12. sırada bulunuyor. Göztepe’nin kadrosunda, Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emerson ve Romulo yer alıyor. Beşiktaş’ın kadrosunda ise Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica ve Mustafa bulunuyor.

SAKATLIK DURUMU VE CEZA SINIRI

Beşiktaş takımında altı oyuncu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Necip Uysal, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi’nin müsabakada oynaması beklenmiyor. Göztepe’de ise Djalma Silva ve Isaac Solet sezonu kapattı, ayrıca sakatlıkları bulunan Novatus Miroshi ve Juan da bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta, Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ceza sınırında. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

SON MAÇLAR VE GEÇMİŞ PERFORMANSLAR

Beşiktaş, Süper Lig’de son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Bu süreçte TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir’e kaybettiklerini, Kasımpaşa ile de berabere kaldıklarını belirtmek gerekiyor. Beşiktaş, tek galibiyetini Galatasaray derbisi sırasında elde etti. Kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, Göztepe maçı için oyuna dönebilir.

Öte yandan Göztepe, son 10 maçında galibiyet yüzü göremedi ve Beşiktaş’ı yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor. İzmir ekibi, ilk yarıda aldığı 1-0’lık galibiyetle sezona iyi başlamıştı, fakat sonrasında 10 müsabakadan 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle karşılaştı. Beşiktaş ile Göztepe, bu sezon oynanan iki maçta da Göztepe’nin galibiyetine sahne oldu.

GEÇMİŞ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile Göztepe, bu sezon 58. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 57 maçın 30’unu Beşiktaş kazanırken, Göztepe 11 galibiyet aldı, 16 mücadele ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Göztepe’ye karşı gol sayılarında 94-55 üstünlük sağlıyor. İki ekip bu sezonki lig ve kupa karşılaşmalarında 4-2 ve 3-1’lik sonuçlarla Göztepe’nin galibiyeti ile ayrıldı.

İki takım İzmir’de 29. lig karşılaşmasında bir araya gelecek. Geçmişteki maçlarda Beşiktaş’ın galibiyet sayısının 12-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’deki birçok maçta 9 beraberlik meydana gelirken, Beşiktaş toplamda 38, Göztepe ise 27 gol atmış durumda. Son 10 lig maçında Beşiktaş, Göztepe’yi 7 kez mağlup etti. Göztepe, Beşiktaş’a karşı 3 galibiyet elde etti. İzmir’de oynanan son iki karşılaşmayı Beşiktaş kazandı. İzmir’deki karşılaşmalar arasında en farklı skor 2001-2002 sezonunda Beşiktaş’ın 6-0’lık galibiyeti ile kaydedilmişti.