Beşiktaş Hâlâ Güçlü Değil, Dedi Sezerli

SEMİH SEZERLİ’DEN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDIRMESİ

Spor yorumcusu Semih Sezerli, St. Patrick’s ile yapılan karşılaşmanın Beşiktaş için moral kaynağı olduğunu ancak takımın hâlâ mental olarak yeterince güçlü olmadığını ifade ediyor. “St. Patrick’s maçıyla Beşiktaş’ın yüzüne kan geldi” diyen Sezerli, siyah-beyazlıların son 3 sezonda ortalama 153 günde bir teknik direktör değiştirdiğine dikkat çekerek, “Sürekli değişim var ama totalde bir gelişim yok” sözleriyle durumu özetliyor.

ŞU ANKİ DURUM KRİTİK

Beşiktaş’ın normal şartlarda St. Patrick’s ile aynı seviyede olmaması gerektiğini vurgulayan Sezerli, “Şu an Beşiktaş, St. Patrick’s’in rakibi olmuş durumda” diyor. İlk yarıda net mesajlar verildiği görüşünde olan yorumcu, “Hiç aklından bile geçirme” mesajının sahada açık bir şekilde ifade edildiğini belirtiyor. Ayrıca Tammy Abraham’ın Beşiktaş’ın Avrupa tarihindeki ilk yarıda hat-trick yapan ilk oyuncu olduğuna dikkat çekiyor.

GALATASARAY’IN DURUMU

Sezerli, Galatasaray’a da değinerek, sarı-kırmızılıların 3 sezon üst üste şampiyon olarak 2025-2026 sezonuna en büyük şampiyonluk adayı olarak girdiğini belirtiyor. Gaziantep FK deplasmanında yüksek tempolu bir başlangıç beklentisini de sözlerine ekliyor.