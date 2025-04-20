Beşiktaş, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Takım, Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ile hazırlıklarına başladı. Antrenman, 5’e 2 top kapma, pas çalışması ve minyatür kale maç ile sürdü.

DAR ALANDA ÇİFT KALE MAÇ VE KOŞU ÇALIŞMALARI

Tamamlanan antrenman, ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti. Çalışmayı koşu egzersizleriyle sona erdirdi. Beşiktaş, Hatayspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 22 Nisan Salı günü saat 12.00’de gerçekleştireceği yeni antrenmanla devam edecek.