Beşiktaş, Hatayspor’u konuk ediyor. 5 eksik oyuncusu var. 3 maçtır kazanamıyor. Avrupa umudu zayıfladı. Cezalı oyuncular risk taşıyor. Puan alamazsa düşebilir

BEŞİKTAŞ, HATAYSPOR’U AĞIRLIYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 33. haftanın açılış mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Ligde ve kupada son 7 resmi karşılaşmasında sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü performansını Hatayspor karşısında sonlandırmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, oynadığı 30 karşılaşmada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek 49 puanla 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılma umudunu son haftalarda zorlaştıran Beşiktaş, Hatayspor’u yenerek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

BİRDEN FAZLA MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de son 3 maçında galip gelemedi. Ligin 29. haftasında Galatasaray’ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. “Kara kartal”, ligde ve kupada evinde son 4 maçında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takımda 5 eksik bulunuyor. Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek oyuncular arasında sarı kart cezalısı Arthur Masuaku, sakatlıkları nedeniyle Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi de yer alıyor.

Beşiktaş’ta Hatayspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu, forvetler Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacaklar. Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig’de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, önceki 9 maçtan biri hükmen olmak üzere 3’ünü kazanmayı başardı. Takımlar, 4 kez berabere kaldı ve Hatayspor iki karşılaşmada galip geldi. “Kara kartal”ın 19 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

HATAYSPOR’UN GELECEĞİ RİSK ALTINDA

Hatayspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçta puan alamazsa ligden düşme riski taşıyor. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler ile zorlu günler geçiren Hatayspor’un ligde kalabilmesi için bu maçta yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Süper Lig’de 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, karşılaşmadan puan çıkaramazsa sezon bitmeden 5 hafta önce son 4 takım arasına girecek. Hatayspor’un bu maçta yenilmesi durumunda, Alanyaspor’un 1 puan alması halinde Akdeniz temsilcisinin Süper Lig’deki 5 sezonluk serüveni de sona erecek.