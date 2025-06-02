Beşiktaş Hazırlanmalı, Yarı Final Bekliyor

BEŞİKTAŞ FİBABANKA HAZIRLIKLARINI SÜREDİYOR

Beşiktaş Fibabanka’nın başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselmenin önemini vurguladı. Anadolu Efes ile karşılaşacaklarının bilincinde olduklarını belirten Alimpijevic, maç öncesi en iyi şekilde hazırlanmak gerektiğini ifade etti. Play-off çeyrek finalinde Galatasaray’ı 107-85 yenerek seriyi 2-0’la tamamlayan takımın başarısı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alimpijevic, “Çok mutluyum. Çok iyi bir iş ortaya koyduk. İlk olarak ligde normal sezonu ikinci sırada bitirdik. Yarı finale yükseldik ama şu an kutlama yapma zamanı değil, çünkü biz küçük bir kulüp değiliz.” şeklinde konuştu.

YİĞİT ARSLAN, HEDEF BİLİNCİNE VURGU YAPTI

Siyah-beyazlı basketbolcu Yiğit Arslan, çeyrek final serisinin çok iyi geçtiğini belirtti. Arslan, takım olarak konuştukları her şeyi sahaya yansıtabildiklerini ve önemli bir kulübü temsil ettiklerini söyledi. Anadolu Efes serisinde neyi temsil ettiklerinin bilincinde olacaklarını dile getiren Yiğit Arslan, “Saha avantajını tribün desteğiyle kullanacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum ama kutlama yapacağımız bir şey yok. Önümüzde yarı final serisi var.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş, bu heyecan verici süreçte en iyi sonuçları elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.