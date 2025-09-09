Beşiktaş Hazırlık Antrenmanına Devam Ediyor

Haberler

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Süper Lig’in beşinci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Basına kapalı bir şekilde yapılan bu idman, yaklaşık 1.5 saat sürüyor.

ANTRAMAN DETAYLARI

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde organize edildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, ardından pas çalışması ve taktiksel uygulamalarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 11:30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

