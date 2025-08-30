Haberler

Beşiktaş Hazırlık Antrenmanını Tamamladı

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla bitiriyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, hem kondisyon hem de taktik unsurlar üzerine odaklandı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Idman, ısınma koşuları ile başladı. Sonrasında ise oyuncular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Ardında, belirlenen taktiklerin üzerinde durulduğu daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

İsrail’in Gazze Saldırısı Endişeleri Artıyor

İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelere olası saldırı planları, bölge halkında büyük bir kaygı ve belirsizlik yaratıyor. Gazzeliler, yerinden edilme korkusu yaşıyor.
Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüşme gerçekleştirdi.

