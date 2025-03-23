Beşiktaş, Hazırlık Maçında İstanbulspor’a Yenildi

BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI SONUCU

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada İstanbulspor ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan maçta İstanbulspor, siyah-beyazlıları 3-1 mağlup etti. Bu mücadelede, Beşiktaş takımından iki futbolcu sakatlık yaşadı. Sakatlanan futbolcular arasında takımın kilit oyuncularından olan Rafa Silva da bulunuyor. Silva’nın durumu, Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyip giyemeyeceği konusunu gündeme getirdi.

SAKATLIKLAR VE GOLLER

Karşılaşmada, Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain ve Rafa Silva sakatlık geçirdi. İlk yarıda rakibin müdahalesiyle yerde kalan Chamberlain, 36. dakikada oyundan çıkarak Poyraz Gelen’e yerini bıraktı. İkinci yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı ile girdiği mücadelenin ardından sakatlandı ve sağ dizine darbe aldı. Silva, 64. dakikada Yusuf Can Calayır ile değiştirildi.

İSA DAYAKLI’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Olex Oxlade-Chamberlain’in sakatlık yaşadığı anda, Rafa Silva’nın sakatlandığı pozisyonda yer alan İsa Dayaklı sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Dayaklı, paylaşımında “Çok geçmiş olsun Rafa. Maç atmosferinde farkında olmadan yaptığım faul için üzgünüm. Umarım çabuk toparlar, takımına geri dönersin” sözlerine yer verdi.

RAFA SILVA’NIN SON DURUMU

Rafa Silva’nın milli ara sonrası Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Ancak, beIN Sports’ta yayımlanan bir habere göre, Silva’nın sakatlığının ciddi olmadığı bildiriliyor. 31 yaşındaki futbolcunun, teknik ekip tarafından görev verilmesi durumunda Galatasaray derbisinde mücadele edebilmesi bekleniyor.