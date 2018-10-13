Beşiktaş’ta hummalı hazırlıklar!

Beşiktaş’ta hummalı çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılar verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için hazırlık maçına çıktı.

Milli ara nedeniyle 3 gün izin yapan ve çalışmalarına dün başlayan Beşiktaş, bugün U21 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken, antrenmanı yarıda bırakan Adriano korkuttu.

Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından milli ara nedeniyle 3 gün izin yapan ve çalışmalarına dün yaptığı çift antrenmanla başlayan Beşiktaş, bugün U21 takımıyla hazırlık mücadelesi yaptı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen karşılaşmada, bütün futbolcularını oynatmak isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, elinde 11 futbolcu ve 4 kaleci olmasından dolayı, 10 futbolcuyu sahaya sürerken, Ricardo Quaresma’yı U21 takımında oynattı. Karşılaşmanın ilk yarısında U21 takımı, Ricardo Quaresma ve Yusuf Atasoy’un penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti.

ADRIANO KORKUTTU

Sakatlığı nedeniyle son 5 resmi karşılaşmada formasından uzak kalan ve dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Brezilyalı yıldız Adriano, hazırlık maçında sakatlandı. İlk yarıda dizine darbe alan ve saha içinde tedavisi yapılan yıldız futbolcu, oyuna devam ederken, daha sonra ayağında yeniden ağrı hissetti ve mücadeleye devam edemedi. Adriano’nun sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından ikinci yarıda Ricardo Quaresma, A takımın kadrosuna dahil oldu. İkinci yarıda Mustafa Pektemek’in golleriyle eşitliği yakalayan A takım, son dakikada Vagner Love’ın penaltı vuruşundan yararlanamadı. Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda Gökhan Töre’yi kenara alırken, bu futbolcunun yerine oyuna U21 takım oyuncusu Halil Duman’ı dahil etti. Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Suriyeli ve Türk yetim çocuklar da izledi. Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.