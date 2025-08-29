Haberler

Beşiktaş Hazırlıklara Başladı Bu Akşam

BEŞİKTAŞ, MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla başlamış oldu. Siyah-beyazlı ekipte yeni transfer Tiago Djalo, ilk kez takımın antrenmanına katıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan bu antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.

FUTBOLCULAR REJENERASYON ÇALIŞMASI YAPTI

Dün oynanan maçta sahada yer alan futbolcular, antrenmanın ardından salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı, pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sonlandırdı. Siyah-beyazlıların İtalya Serie A ekibi Juventus’tan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo, Beşiktaş’taki ilk antrenmanına katılmış oldu.

Beşiktaş, yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 15.45’te özel bir uçakla Alanya’ya hareket edecek.

