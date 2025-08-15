Haberler

Beşiktaş, Hekimoğlu’nun Sakatlanmasını Açıkladı

SAKATLIK HABERİ BEŞİKTAŞ’IN MORALİNİ BOZDU

Beşiktaş, yeni sezon öncesi talihsiz bir sakatlık haberiyle karşı karşıya kaldı. St. Patrick’s ile oynanan maçta, oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU’NUN DURUMU AÇIKLANDI

Beşiktaş, resmi internet sitesinde, “UEFA Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş maçının 67’nci dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

