Beşiktaş, Henry Onyekuru İddialarını Reddetti

BEŞİKTAŞ’TA TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig 2024-2025 sezonunu topladığı 62 puanla 4. sırada bitiren Beşiktaş’ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için iddialı bir ekip oluşturmak isteyen siyah-beyazlıların, kariyerine Suudi Arabistan takımı Al Fayha’da devam eden Henry Onyekuru ile ilgilendiği belirtilmişti. Ancak Beşiktaş, Onyekuru ile ilgili ortaya atılan transfer söylentilerini yalanlıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla.” ifadeleri kullanıldı.

OYUNCUNUN DURUMU

Al Fayha ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan 27 yaşındaki Onyekuru, bu sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle yalnızca 4 maçta forma giydi ve bu süreçte gol ya da asist katkısı yapamadı.

Piyasa değeri 3 milyon euro olan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray formasıyla 71 resmi maçta mücadele etti ve bu karşılaşmalarda 22 gol ile 12 asist yapmayı başardı. Ayrıca, Adana Demirspor’daki kariyerinde ise 30 maçta görev aldı ve bu maçlarda 8 gol ile 3 asist kaydetti.