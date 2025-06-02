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Beşiktaş, Henry Onyekuru Transferini Yalanladı

BEŞİKTAŞ TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ YALANLADI

Beşiktaş, Türkiye’de bir süre forma giymiş olan Henry Onyekuru ile ilgili transfer görüşmelerine dair çıkan haberlere yanıt verdi. Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, “Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.” ifadelerine yer verildi.

RESMİ AÇIKLAMALARIN ÖNEMİ

Ayrıca Beşiktaş, “Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.” açıklamasıyla, taraftarlarına ve kamuoyuna resmi iletişimin önemini vurguladı.

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