Beşiktaş’ı Bomba Transfer Bekliyor

Beşiktaş’tan Sürpriz Transfer Hamlesi

SÜPRİZ TRANSFER İDDİALARI

Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe gibi ezeli rakipleri sessiz kalan Beşiktaş, göze çarpan bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulübün, büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü transfer çalışmasının Chelsea’nin ünlü yıldızı Raheem Sterling olduğu söyleniyor. Bu transfer, yeni sezon öncesinde dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İddialara göre, Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sterling ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirerek ona Beşiktaş’ta şans vermek istediğini ifade ediyor. Ayrıca, Chelsea’nin Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etmediği Jamaika asıllı İngiliz futbolcunun, Avrupa’dan yeni bir kulüp arayışında olduğu belirtiliyor. Sterling’in olası transferi, Beşiktaş’ın sezon için büyük bir sürpriz yapacağı sinyallerini veriyor.