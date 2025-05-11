Beşiktaş’ı Zirveye Taşıyacağız

BEŞİKTAŞ’TA OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Bugün Beşiktaş’ta yapılacak olağan seçimi için genel kurul toplantısı, Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlendi. Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarıştı. Mevcut Başkan Serdal Adalı, 4 bin 648 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Adalı, kararının ardından kürsüye çıkarak bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına genel kurul üyelerine ve taraftarlara teşekkür ederek başlayan Adalı, “Büyük Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine canı gönülden teşekkür ederim” dedi. Önceki yönetim kurulunda görev alıp yeni dönemde affını isteyenlere de özel olarak teşekkür eden Adalı, “Yeni yönetim kurulumuza yürüyeceğimiz bu yolda başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

HEDEFLERİN ONAYLANMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR

Serdal Adalı, göreve geldikleri andan itibaren Beşiktaş’ın büyüklüğüne uygun hedefler belirlediklerini ve başarı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. “Sadece 4 buçuk ay önce Beşiktaş’a sahip çıkarak rekor bir katılımla bizleri bu göreve layık görmüştünüz. Bugün de bizlere duyduğunuz güveni bir kez daha gösterdiniz” diyen Adalı, camianın teveccüh ve güveninin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu vurguladı. Beşiktaş’ı daha iyi günlere taşımak için kararlılıklarını dile getiren Adalı, “Kimsenin şüphesi olmasın, layık olduğu günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ’IN ZİRVEYE TAŞINMASI İÇİN BİR ARADA OLMAK GEREKEN BİR KONU

Adalı, Beşiktaş camiasının tek yumruk olmasını beklediğini ifade ederek, “Umuyorum ki ortak hayallerimizi hep birlikte hayata geçirecek, yeniden zirvede olan Beşiktaş’ı el birliğiyle inşa edeceğiz” dedi. Beşiktaş’ın başarısına odaklanılması gerektiğini belirten Başkan, “Siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın. Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var” diyerek taraftarları şampiyonluk şarkıları söylemeye çağırdı. Adalı, son yıllarda yaşanan sevinçleri ve içlerinde kalan duyguları dile getirme vaktinin geldiğine vurgu yaptı.