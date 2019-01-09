Beşiktaş için bomba iddia

Burak Yılmaz ve İsmat Mirin'in ardından Beşiktaş, önemli bir oyuncuyu daha alıyor.

Tranzonspor’dan Burak Yılmaz’ı transfer eden Beşiktaş, önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak üzere.

Cezayir basınında yer alan habere göre; siyah beyazlılar, Cezayir ekiplerinden MC Algier forması giyen orta saha oyuncusu Aliou Dieng’i gündemine aldı.

21 yaşındaki Malili oyuncu için Beşiktaş görüşme gerçekleştirirken Cezayir kulübü, yaz transfer döneminde satmayı düşündüklerini aktardı.

Bu sezon 15 resmi karşılaşmada forma giyen Aliou Dieng, 1005 dakika sahada kalırken gol ya da asist yapamadı, 2 sarı kart gördü.

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