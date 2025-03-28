Beşiktaş İçin Derbi Öncesi Yabancı Gözlemci Hamlesi

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLANIYOR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Maçta Türk hakem Yasin Kol görev yapacak. Siyah-beyazlılar, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un bildirdiğine göre, eski İsviçreli hakem Urs Meier’i Galatasaray karşılaşmasını gözlemlemek amacıyla İstanbul’a getiriyor.

SERDAL ADALI’DAN AÇIKLAMALAR

TFF’nin yabancı hakem isteğine olumlu yaklaşmayarak derbiye Yasin Kol’u atamasının ardından sert açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için Yasin Kol ve rakip takımı izleyen bir ekip oluşturduklarını ifade etti. Adalı, “Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!” şeklinde konuştu.